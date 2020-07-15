Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи не втомлюється підкорювати бездоганністю свого тіла

Красуня абсолютно не соромиться викладати свої оголені фото, пише Politeka.net. Мабуть, одне з них сильно запало в душу шанувальникам, тому вони продублювали його у своїй фан-групі.

На знімку Ратаковськи постала без верхнього одягу та білизни. Зірка виставила напоказ своє оголене тіло. Найбільш сокровенні місця модель прикрила руками: "Скільки ж у ній пристрасті".

Емілі позувала впівоберта, трохи відігнувшись назад. Рівна спинка і струнка талія - це те, від чого не можна відірватися.

Зірка дивилася в камеру, відкривши губи. Вона закинула світле волосся за вушко, засвітивши маленьку сережку.

На стегнах помітно щось схоже на джинси.

За дев'ять годин пост зібрав всього 53 лайка і жодного коментаря, адже група поки не користується особливою популярністю.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала у відвертому топі.

Красуню сфотографували крупним планом. Модель розпустила волосся і пильно дивилася в камеру. Губи знаменитість відкрила, що додало знімку більше пікантності.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала напівлежачи в прозорій кофті, і не менш пікантній білизні. Красуня вирішила зігнутися, показавши неймовірні вигини на камеру,через що в кадр потрапило зайве.

Фотографія стала причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи стояла біля білої колони і скромно склала руки нижче пояса, прикриваючи найцікавіше. Зірка волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

Нагадаємо, що Ратаковськи показала, як веселиться без білизни в постелі: "Відкинулася назад і...".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ратаковськи засвітила найсолодші місця в мікро купальнику: в таку легко закохатися.

Також Politeka писала, що Ратаковськи на пляжі підсмажила "яблучка" у занадто відвертому декольте: "Друга Кендалл Дженнер".