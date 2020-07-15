Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски не устает покорять безупречностью своего тела

Красотка совершенно не стесняется выкладывать свои обнаженные фото, пишет Politeka.net. Видимо, одно из них сильно запало в душу поклонникам, поэтому они продублировали его в своей фан-группе. 

На снимке Ратаковски предстала без верхней одежды и белья. Звезда выставила напоказ свое обнаженное тело. Самый сокровенные места модель прикрыла руками: "Сколько же в ней страсти". 

Эмили позировала вполоборота, немного отогнувшись назад. Ровная спинка и стройная талия - это то, от чего нельзя оторваться. 

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы. Она закинула светлые волосы за ушко, засветив маленькую сережку. 

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На бедрах заметно нечто похожее на джинсы. 

За девять часов пост собрал всего 53 лайка и ни одного комментария, ведь группа пока не пользуется особой популярностью. 

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в облегающем топе. 

Красотку сфотографировали крупным планом. Модель распустила волосы и пристально смотрела в камеру. Губы знаменитость приоткрыла, что придало снимку больше пикантности. 

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала полулежа в прозрачной кофте, и не менее пикантном белье. Красотка решила изогнуться, показав невероятные изгибы на камеру, из-за чего в кадр попало лишнее.

Фотография стала причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним также, что Эмили Ратаковски стояла возле белой колонны и скромно сложила руки ниже пояса, прикрывая самое интересное. Звезда волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. 

Напомним, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые сладкие места в микро купальнике: в такую легко влюбиться.

Также Politeka писала, что Ратаковски на пляже поджарила "яблочки" в слишком дерзком декольте: "Вторая Кендалл Дженнер".