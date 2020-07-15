Зірка не може приховати своїх достоїнств

Відома модель Демі Роуз підкорила видами в міні-сукні

Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією, пише Politeka.net. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.

Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.

Акуратний ланцюжок виглядав на шиї Демі просто чудово.

Демі розпустила довге волосся, закинувши на голову окуляри. Вона дивилася в бік, від її майже чорних очей було неможливо відірватися.

Легкий макіяж з блиском на губах виглядав чудово.

На столі перед Роуз стояв освіжаючий коктейль.

В іншому пості модель спустила камеру вниз і зняла свої ніжки і шматочок міні-сукні. Здавалося, наряд був настільки короткий, що ледве приховував інтимні місця зірки.

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів. Ймовірно, красуню засипали компліментами в директ.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Демі підписані 14,1 мільйона осіб.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в кольоровій сукні з величезним вирізом. Відразу можна помітити, що модель не одягла білизну, адже пишні груди дівчини ледве поміщалися в наряді.

Модель доповнила образ стильними окулярами, які трохи опустила, позуючи перед фотографом.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в тісній білій майці, яка ледь витримує значні форми знаменитості.

«Темне волосся вже пробиваються і немов говорять: ми повернулися», — коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами