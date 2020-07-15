Відома модель Демі Роуз підкорила видами в міні-сукні
Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією, пише Politeka.net. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.
Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.
Акуратний ланцюжок виглядав на шиї Демі просто чудово.
Демі розпустила довге волосся, закинувши на голову окуляри. Вона дивилася в бік, від її майже чорних очей було неможливо відірватися.
"Так прикрийся вже!": безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці
ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати: "На касі більше не потрібно..."
Головна красуня "Холостяка" в напівпрозорому купальнику побешкетувала на яхті: "Все заради ревнощів Макса"
Нищівний удар долара, термінова заява Зеленського та скасування пенсій - головне за ніч
Легкий макіяж з блиском на губах виглядав чудово.
На столі перед Роуз стояв освіжаючий коктейль.
В іншому пості модель спустила камеру вниз і зняла свої ніжки і шматочок міні-сукні. Здавалося, наряд був настільки короткий, що ледве приховував інтимні місця зірки.
Кадри не зібрали багато лайків та коментарів. Ймовірно, красуню засипали компліментами в директ.
Варто відзначити, що зараз на сторінку Демі підписані 14,1 мільйона осіб.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в кольоровій сукні з величезним вирізом. Відразу можна помітити, що модель не одягла білизну, адже пишні груди дівчини ледве поміщалися в наряді.
Модель доповнила образ стильними окулярами, які трохи опустила, позуючи перед фотографом.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в тісній білій майці, яка ледь витримує значні форми знаменитості.
«Темне волосся вже пробиваються і немов говорять: ми повернулися», — коротко говориться в повідомленні.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами