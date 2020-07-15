Звезда не может утаить своих достоинств

Известная модель Деми Роуз покорила видами в мини-платье

Красотка часто балует поклонников снимками, которые позволяют поиграть их фантазией, пишет Politeka.net. В этот раз модель разместила в сториз горячее фото представ в соблазнительном мини.

Искусительница Роуз позировала в платье с огромным декольте, из которого едва ли не вылазили ее пышные груди. Тонкие бретельки натянулись на шее модели, а игривый бантик посередине придавал еще большего акцента.

Аккуратная цепочка смотрелась на шее Деми просто замечательно.

Деми распустила длинные волосы, закинув на голову очки. Она смотрела в сторону, от ее почти черных глаз было невозможно оторваться.

Легкий макияж с блеском на губах выглядел прекрасно.

На столе перед Роуз стоял освежающий коктейль.

В другом посте модель спустила камеру вниз и засняла свои ножки и кусочек мини-платья. Казалось, наряд был настолько короткий, что еле скрывал самые интимные места звезды.

Кадры не собрали много лайков и комментариев. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в директ.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Деми подписаны 14,1 миллион человек.

Напомним, Деми Роуз позировала в цветном платье с огромным вырезом. Сразу можно заметить, что модель не надела белье, ведь пышная грудь девушки еле помещалась в наряде.

Модель дополнила образ стильными очками, которые немного опустила, позируя перед фотографом.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в тесной белой майке, которая едва выдерживает внушительные формы знаменитости.

«Темные волосы уже пробиваются и словно говорят: мы вернулись», — коротко говорится в сообщении.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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