Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, восхитила еще одним своим образом
Уроженка Бердянска опубликовала на своей странице в Инстаграм кадр из фильма «смерть Сталина», сообщает Politeka.net. На кадре Ольга запечатлена с легким макияжем и аккуратной прической, взгляд ее направлен вдаль.
Также артистка поинтересовалась, кто видел фильм.
Ольга сыграла в фильме роль реальной советской пианистки Марии Юдиной, творчество которой нравилось Сталину.
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Также в фильме снялись Руперт Френд в роли сына Сталина, Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева, Джейсон Айзекс в роли Георгия Жукова и другие.
«Потрясающий фильм ❤️», «Я видел все твои фильмы», «Очень понравился», «Хороший фильм», «Хороший фильм. Зачем запретили, непонятно», «Смотрел фильм 6 раз», "Ты была великолепна", - пишут в коментариях.
«Смерть Сталина» - это французско-британский политико-сатирический комедийный художественный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 году по одноимённому французскому графическому роману 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робена.
Премьерный фестивальный показ фильма состоялся 15 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто.
Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».