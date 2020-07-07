Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, восхитила еще одним своим образом

Уроженка Бердянска опубликовала на своей странице в Инстаграм кадр из фильма «смерть Сталина», сообщает Politeka.net. На кадре Ольга запечатлена с легким макияжем и аккуратной прической, взгляд ее направлен вдаль.

Также артистка поинтересовалась, кто видел фильм.

Ольга сыграла в фильме роль реальной советской пианистки Марии Юдиной, творчество которой нравилось Сталину.

Также в фильме снялись Руперт Френд в роли сына Сталина, Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева, Джейсон Айзекс в роли Георгия Жукова и другие.

«Потрясающий фильм ❤️», «Я видел все твои фильмы», «Очень понравился», «Хороший фильм», «Хороший фильм. Зачем запретили, непонятно», «Смотрел фильм 6 раз», "Ты была великолепна", - пишут в коментариях.

«Смерть Сталина» - это французско-британский политико-сатирический комедийный художественный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 году по одноимённому французскому графическому роману 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робена.

Премьерный фестивальный показ фильма состоялся 15 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».