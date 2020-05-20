Известная актриса Ольга Куриленко, которая снялась в фильме про Джеймса Бонда, удивила необычным образом

На фото Куриленко сидит на диване в черной кофте и показывает свое лицо на камеру. Ольга была без макияжа и не стеснялась своего естественного вида. Как оказалось, красавица решила сделать себе челку, которая получилась кудрявой. Также стоит заметить, что звезда была с синяками под глазами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот такая у меня теперь чёлка", - написала под фото Ольга.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Кудрявая", "Крутая девочка", "Круто", "Прелесть", "Прекрасная Ольга", "Кудряш", "Вам идет", "Отращиваете?".

Ранее мы сообщали, что популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала домашнее фото.

Красотка решила полностью отказаться от косметики, показав, какая она есть на самом деле, без грамма макияжа. Волосы она прикрыла банданой с черепами.

Стоит отметить, что для своих 40 лет Куриленко выглядит превосходно. На ее коже практически нет морщин, лицо выглядит свежо и ухожено.

Сообщалось, что популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показала роскошный наряд для красной дорожки.

На снимке Куриленко предстала в невероятно красивом и необычном платье. Бархатная ткань черного цвета была собрана на одном плече актрисы. Прикрывая часть груди на платье образовался откровенный разрез на полтела. Видно, что Куриленко отказалась от белья, в результате чего ее образ получился очень жарким. Образ она дополнила дорогими украшениями.

Напомним, девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко вляпалась в громкий скандал

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