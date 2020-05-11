Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась в Европе и США после съемок в фильме про Джеймса Бонда, показала домашнее фото

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала селфи, пишет Рoliteka.net. Красотка решила полностью отказаться от косметики, показав, какая она есть на самом деле, без грамма макияжа. Волосы она прикрыла банданой с черепами.

Стоит отметить, что для своих 40 лет Куриленко выглядит превосходно. На ее коже практически нет морщин, лицо выглядит свежо и ухожено.

«В рабочем режиме!», - подписала фото актриса.

За час ее фото собрало более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили как комплименты, так и критику.

«В пиратской бандане», «Красивая», «Потрясающая всегда», «Я вас так люблю, вы мой кумир», «Ты я смотрю вообще ничего не стесняешься)», «Всегда королева», «Рад видеть вас здоровыми и полностью выздоровевшими», «я люблю тебя, оставайся в безопасности, Бог благословит тебя и твоего сына», «Выглядит просто отлично», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко развалилась на красном диване в роскошном платье в леопардовый принт. Девушка выставила в разрез свои стройные ножки в необычной обуви. Необычные рукава платья придавали фото особого шарма.

Напомним, что Ольга Куриленко отказалась от белья ради жаркого кадра, видно все: «Божественно».

Как сообщала Politeka, девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко вляпалась в громкий скандал: "Я не украинка, я...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".