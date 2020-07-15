Такого не було давно

Курс валют в Україні 15 липня влаштує справжнє побиття гривні, долар з євро відірвуться по-крупному

Про це повідомляє Politeka.

Так, стодоларова купюра набере відразу кілька гривень. Торги почнуться з +5,53. До середини минулого дня валюта вже піднялася до 2715,78 грн, а до кінця дня вирішила завдати нищівного удару.

Євро також не залишиться осторонь, відігравши відразу 18,75 грн.

Курс валют від НБУ на 15 липня:

100 доларів 2714,36 грн

100 євро — 3087,45 грн

Звернемо увагу, що російський рубль і далі буде прогинатися під гривню, наскільки це взагалі можливо — 3,826 грн за десять російських рублів.

До цього ми повідомляли, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

"Якщо президент озвучив орієнтир вартості гривні для відновлення економіки 30 грн/долар, то регулятор навряд чи зможе її ревальвувати далі, хоча і є незалежною від політиків структурою. Тому з розрахунком на перспективу інвестувати зараз в долари виявиться прибутковіше, ніж від них позбутися з побоювань, що продовжиться здешевлення", – озвучив свій прогноз аналітик Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, курс долара впаде найближчими днями, в Нацбанку прийняли рішення

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