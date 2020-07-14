Верховна рада направила 2,3 млрд гривень для погашення заборгованості по зарплатах

Гроші передбачені для працівників "Південного машинобудівного заводу імені А. М. Макарова" для погашення боргів.

Нардепи 324-ма голосами прийняли в цілому законопроект №3697 для фінансового оздоровлення Південмашу.

Депутати наголосили, що системна криза на підприємстві триває вже більше десяти років.

"Особливо загострилася криза в першій половині 2014 року, коли відбулося обвальне руйнування зв'язків з традиційними постачальниками і замовниками з РФ. Це призвело до скорочення грошового потоку за основними договорами з 4,25 до 0,12 млрд грн і до зменшення обсягів виробництва більш ніж на 80%", - наголошується в пояснювальній записці законом.

За останніми даними, близько 6 тисяч співробітників підприємства 10 місяців не отримують виплати по зарплаті. Проблема тривалої заборгованості викликана зривом ряду контрактів і закриттям програми "Морський старт" на початку цього року.

З выдленных 2,3 млрд гривень на заборгованість по зарплаті виділять 200 млн грн, а на заборгованість перед бюджетом за іншими платежами підуть 2,1 млрд, які після отримання будуть виплачені в бюджет як сплата заборгованості.

Нагадаємо, згідно з даними Державної служби статистики, поки зарплати українців знизилися. Іншим перестали платити взагалі.

Так, якщо ще в березні середня зарплата по країні становив 11 446 грн, то у квітні – 10 430 грн, а в травні – 10 542 грн.

При цьому борги із зарплат на 1 червня 2020 року (остання доступна статистика) вже зросли до рекордних 3,14 млрд грн.

При цьому ксперты попереджають, що сумна тенденція тільки посилиться. Ризик такого розвитку подій зросте при продовженні карантину, падіння економіки, зниження експортної активності і т. д.

Підкреслюється, що сьогодні українцям як ніколи слід перейматися питаннями накопичення і заощадження коштів, а також розумного споживання всіх ресурсів.

Нагадаємо, криза не пощадить економіку України, з'явився сумний прогноз: "найбільший обвал з 2014 року".

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