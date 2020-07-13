В Украине рекордно выросли долги по зарплатам, при этом эксперты предупреждают, что это только начало

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пока зарплаты части украинцев снизились. Другим перестали платить вообще, пишет КП.

Так, если еще в марте средний оклад по стране составлял 11 446 грн, то в апреле – 10 430 грн, а в мае – 10 542 грн.

При этом долги по зарплатам на 1 июня 2020 года (последняя доступная статистика) уже выросли до рекордных 3,14 млрд грн.

По итогам апреля единственной сферой, где выросли зарплаты, стало сельское хозяйство, что связано с хоть каким-то возобновлением сезонной активности. В остальных отраслях ситуация колебалась от "снижения" до "обвала". В наибольшей степени заработки обвалились в сфере организации питания: если еще в феврале.

По понятным причинам за карантинные месяцы снизились доходы сотрудников в транспортной сфере, в промышленности, финансовой и страховой деятельности. Но, что удивительно, просели и зарплаты медиков. Не смотря на то, что им обещали доплаты в размере 300%.

Эксперты объясняют снижение зарплат глобальными проблемами в экономики страны в частности из-за пандемии. И проводят аналогии с ситуацией шестилетней давности.

«Схожая ситуация была в 2014-2015 годах в корпоративном секторе Украины. Тогда массово сокращали заработные платы всех сотрудников для сохранения рабочих мест. Сейчас динамика снижения доходов может сохраниться из-за общего тяжелого экономического положения страны и влияния внешних факторов в виде вируса», - говорит аналитик Максим Орыщак.

По мнению эксперта, в перспективе в украинских компаниях могут не только сокращать объем заработных плат, но и задерживать выплаты. Риск такого развития событий возрастет при продолжении карантина, падении экономики, снижении экспортной активности и т.д.

Эксперт подчеркивает, что сегодня украинцам как никогда следует озаботиться вопросами накопления и сбережения средств, а также разумного потребления всех ресурсов.

«Снижение зарплат во всех сферах свидетельствует о падении нашей экономики. Негативных последствий этого масса: снижение благосостояния граждан, рост бедности, увеличение разрыва между бедными и богатыми, рост уровня преступности, ухудшение здоровья населения, снижение качества жизни, ухудшение демографической ситуации. Поэтому очевидно, что правительству сейчас нужно минимизировать влияние пандемии, и пока не поздно, внедрять целостную программу спасения украинской экономики», - отметил экономист Александр Вовченко.

Напомним, кризис не пощадит экономику Украины, появился печальный прогноз: "крупнейший обвал с 2014 года".

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