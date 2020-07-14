Верховная рада направила 2,3 млрд гривен для погашения задолженности по зарплатам

Деньги предусмотрены для работников "Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова" для погашения долгов.

Нардепы 324 голосами приняли в целом законопроект №3697 для финансового оздоровления Южмаша.

Депутаты отметили, что системный кризис на предприятии длится уже более десяти лет.

"Особо заострился кризис в первой половине 2014 года, когда состоялось обвальное разрушение связей с традиционными поставщиками и заказчиками из РФ. Это привело к сокращению денежного потока по основным договорам с 4,25 до 0,12 млрд грн и к уменьшению объемов производства более чем на 80%", - отмечается в пояснительной записке закону.

По последним данным, около 6 тысяч сотрудников предприятия 10 месяцев не получают выплаты по зарплате. Проблема длительной задолженности вызвана срывом ряда контрактов и закрытием программы "Морской старт" в начале этого года.

Из выдленных 2,3 млрд гривен на задолженность по зарплате выделят 200 млн грн, а на задолженность перед бюджетом по другим платежам пойдут 2,1 млрд, которые после получения будут выплачены в бюджет как уплата задолженности.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, пока зарплаты части украинцев снизились. Другим перестали платить вообще.

Так, если еще в марте средний оклад по стране составлял 11 446 грн, то в апреле – 10 430 грн, а в мае – 10 542 грн.

При этом долги по зарплатам на 1 июня 2020 года (последняя доступная статистика) уже выросли до рекордных 3,14 млрд грн.

При этом ксперты предупреждают, что печальная тенденция только усилится. Риск такого развития событий возрастет при продолжении карантина, падении экономики, снижении экспортной активности и т.д.

Подчеркивается, что сегодня украинцам как никогда следует озаботиться вопросами накопления и сбережения средств, а также разумного потребления всех ресурсов.

Напомним, кризис не пощадит экономику Украины, появился печальный прогноз: "крупнейший обвал с 2014 года".

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