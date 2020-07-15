Тіна Кароль розбурхує своїми виступами, дивує рішеннями під час шоу «Голос», а також вважається іконою стилю

З самого дитинства Тетяна Ліберман вирішила, що повинна стати зіркою і з раннього віку хотіла бути співачкою. Зараз Тіна Кароль не тільки співає, вона займається власним брендом косметичних засобів, починає зніматися в серіалах і фільмах і розбурхує появами в модних нарядах з прикрасами, амбасадором яких є не перший рік.

Кожен рік Тіна показує нові образи, проте за час кар'єри співачки епатажних змін іміджу числиться більше, ніж можуть пригадати фанати. Пропонуємо вам згадати головні образи Тіни, які підкорили мережу.

протягом двадцяти років Тіна змінювалася кардинально і до невпізнання заради сцени. Сама Тетяна Ліберман народилася на півночі Росії, у співачки також є старший брат Станіслав.

У 1992 році Тетяна переїхала до Івано-Франківська, там вона ходила в школу, навчалася в музичній школі окремо – у класі фортепіано. По завершенню навчання дівчина переїхала в столицю, вступивши в Київське вище музичне училище ім. Глієра.

Також Тіна отримала другу вищу освіту, майбутня зірка закінчила Національний авіаційний університет, факультет менеджменту та логістики. Вже в 2005-му році один з педагогів порадив молодій дівчині пройти прослуховування у військовому ансамблі, після чого Тіна була солісткою Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

У цьому ж році Кароль отримала друге місце на Міжнародному вокальному конкурсі "Нова хвиля", отримавши спеціальну премію Алли Пугачової в розмірі 50 000 доларів.

Всі гроші з премії зірка витратила на пісню «Вище хмар». Через рік Тіна представила альбом Show Me Your Love.

У наступному, 2006 році зірка стала ведучою проекту «Танці з зірками». Наприкінці 2006-го вийшов другий альбом Кароль під назвою "Ноченька", який теж став "золотим".

У січні 2007 року змінила продюсера і всю творчу команду, її продюсером став Євген Огір, який став після чоловіком артистки. Через півроку після зміни команди на фестивалі "Таврійські ігри" вперше заспівала з живим складом музикантів, де презентувала нову пісню "Люблю его". Все це час Тина змінювала імідж і шукала себе. Причому кардинальні зміни зірки завжди вдавалися, розбурхуючи фанатів.

У березні 2008 року співачка отримала звання "найкрасивіша жінка України", а в квітні глянцеве видання "Жіночий журнал" назвало її "найчарівнішою жінкою України".

24 листопада 2013 року стартував всеукраїнський тур Тіни Кароль з сольною програмою "Сила любові і голосу", а через рік відбувся реліз 5-го альбому співачки "Пам'ятаю". Зазначимо, що Тіна втратила дружина - чоловік загинув після боротьби з серйозною хворобою. Тіна залишилася одна, виховуючи сина Веніаміна.

Як можна помітити, за ці роки Тіна змінювала образи багато разів, состригала чубок, стриглася під хлопця, набирала зайву вагу і екстремально схудла після пологів. Також співачка приміряла образ брюнетки.

Зараз Тіна продовжує бути активним учасником багатьох проектів, знімається в серіалі і працює над новим альбомом. При цьому всього кілька днів тому Кароль отримала велику нагороду від Президента.

Володимир Зеленський вручив артистці орден княгині Ольги, який отримують жінки за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

Зазначимо, що на зустріч до глави держави співачка також прийшла вся «у чорному». Але спідниця була довшою, а верх закривав стильний піджак. Цікаво, як би відреагував Гарант, якщо б артистка вирішила з'явитися перед ним в такому вигляді, як на фото.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісному сукня з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль спокусливо задерла ногу, прикрившись білими квітами: "Пора знову з Баланом...".

Також Politeka писала, що спокуслива Тіна Кароль похвалилася своїми бутонами: "Солодше меду".