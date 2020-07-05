Украинская певица Тина Кароль восхитила пикантным видео из отдыха в собственном саду

В этот раз на странице Тины в молодежном приложении "Тик-Ток" звезда решила поделиться ярким видео, сделанное в ее собственном саду в окружении цветов. Отметим, Тина любит свой сад и показывает там яркие растения, розовые розы и другие цветы. Не так давно она даже устроила домашнюю фотосессию на фоне цветущих растений.

Тина не боится показать настоящую себя – несмотря на то, что звезда является настоящей любимицей публики, она не гонится за популярностью и любит показывать себя без украшений, макияжа и сценических жарких образов.

На домашнем видео Тина похвасталась стройными ножками в цветах. Также в разделе Стори в Инстаграм она показала, как отдыхает в саду и полюбовалась своими многочисленными розовыми розами. Фанаты тут же написали, что показанное видео для них "слаще меда".

Недавно певица решила представить одно из своих любимых выступлений, которое ранее представила полгода назад. Специально для выхода песни "Сила высоты" Тина на необычной конструкции поразила весьма рискованным номером.

«Тина Кароль — Сила Высоты.Тина Кароль вживую исполнила композицию "Сила высоты" на концерте "З Днем народження, Україно!"», - сообщается на фан-странице.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Какая сильная💔😍», «Я обожаю Тину, "Вы наша -Сила высоты "», «Как конфетка в обертке 💛», «Какая любимая и красивая😍», «Такие колготки кому то нравятся кажись 🤔», «А теперь задумалась как ей сложно было на это решиться, она высоты боится, волшебная женщина 😻😻😻», «Табун мурашек пробежал туда и обратно и снова туда 😍», «Самая лучшая😘😘😘», «Это было волшебно, очень скучаем и ждём встречи. Любим безгранично.❤️💗💖».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".