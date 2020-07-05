Украинская певица Тина Кароль превратилась в нежный цветок во время стильной фотосессии
Не секрет, что Тина Кароль славится своим чувством стиля, любит принимать участие в съемках в самых разных образах и с каждым разом удивляет поклонников новыми идеями. последние недели Тина занята на съемках продолжения известного украинского сериала, в котором принимает участие, а также записью нового альбома.
Тем не менее, это не мешает звезде показывать солнечные фото. Несколько дней назад звезда восхитила образом в боди из "цветов" жасминового оттенка. А сегодня на фан-странице певицы появился яркий кадр из этой же фотосесии.
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Отметим, автором новой фотосессии стал выступил Антон Кулаковский, которого ранее отметила сама Тина под снимком. На новом фото артистка позирует, засветив белоснежную кожу в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном боди на тоненьких бретельках наклонив при этом голову веиз. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы, даже у ножек Тины заметны бутоны этих цветков.
«Тина! Спой еще раз с Даном?!», «Нежно не нежно но люби», «Класс❤️», Шикарная львица😍😍😍», «Angel❤️», «Самая нежная и самая любимая❤️💗💖», - пишут фанаты, отмечая, что хотели бы новый дует с Даном Баланом.
Отметим, Кароль является одной из успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников. Поэтому ее посты, новые фото и видео бурно обсуждают в сети фанаты сразу же после их публикации.
Несколько часов назад на фан-странице Тины появилась фотография, на которой певица запечатлена в зеленом платье со смелым декольте.
«Тина Кароль приняла участие в съемках "Хто зверху?" . Выпуск стоит ожидать уже этой осенью на "Новом канале"!❤», - сказано в сообщении.
Фанаты звезды тут же обсудили вид певицы в новом образе. В частности, фанаты предполагают, на что певица готова пойти ради победы женской команды, как будет вести себя Тина во время популярного шоу, и зрещтою, есть ли у нее корыстный мотив для съемок.
«Ух ты, вот это новость 😍🔥», «Это платье, Данчику сюрприз😍😍», «Скорее бы 😍😍😍», «Наконец то дождались 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «О,уже зеленое,вау», «Наконец-то и Тиночка приняла участие😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Ждём ❤️❤️❤️», «Тина,чтоб не сидеть дома на карантине,по всем задворкам пройдется.Бедняжка».
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".