Украинская певица Тина Кароль превратилась в нежный цветок во время стильной фотосессии

Не секрет, что Тина Кароль славится своим чувством стиля, любит принимать участие в съемках в самых разных образах и с каждым разом удивляет поклонников новыми идеями. последние недели Тина занята на съемках продолжения известного украинского сериала, в котором принимает участие, а также записью нового альбома.

Тем не менее, это не мешает звезде показывать солнечные фото. Несколько дней назад звезда восхитила образом в боди из "цветов" жасминового оттенка. А сегодня на фан-странице певицы появился яркий кадр из этой же фотосесии.

Отметим, автором новой фотосессии стал выступил Антон Кулаковский, которого ранее отметила сама Тина под снимком. На новом фото артистка позирует, засветив белоснежную кожу в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном боди на тоненьких бретельках наклонив при этом голову веиз. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы, даже у ножек Тины заметны бутоны этих цветков.

«Тина! Спой еще раз с Даном?!», «Нежно не нежно но люби», «Класс❤️», Шикарная львица😍😍😍», «Angel❤️», «Самая нежная и самая любимая❤️💗💖», - пишут фанаты, отмечая, что хотели бы новый дует с Даном Баланом.

Отметим, Кароль является одной из успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников. Поэтому ее посты, новые фото и видео бурно обсуждают в сети фанаты сразу же после их публикации.

Несколько часов назад на фан-странице Тины появилась фотография, на которой певица запечатлена в зеленом платье со смелым декольте.

«Тина Кароль приняла участие в съемках "Хто зверху?" . Выпуск стоит ожидать уже этой осенью на "Новом канале"!❤», - сказано в сообщении.

Фанаты звезды тут же обсудили вид певицы в новом образе. В частности, фанаты предполагают, на что певица готова пойти ради победы женской команды, как будет вести себя Тина во время популярного шоу, и зрещтою, есть ли у нее корыстный мотив для съемок.

«Ух ты, вот это новость 😍🔥», «Это платье, Данчику сюрприз😍😍», «Скорее бы 😍😍😍», «Наконец то дождались 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «О,уже зеленое,вау», «Наконец-то и Тиночка приняла участие😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Ждём ❤️❤️❤️», «Тина,чтоб не сидеть дома на карантине,по всем задворкам пройдется.Бедняжка».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".