Клієнт не може домогтися від Приватбанку повернення його законних грошей

Про це йдеться в негативному відкликання, який з'явився на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнтки, НП сталася вчора, 13 липня.

Вона намагалася через термінал внести кошти, але через збій гроші "зникли" в системі.

"Ввечері внесла 4900 грн і мені видало, що операція не може бути проведена, для повернення грошей зверніться 3700. З'єднання з оператором чекала 20 хвилин. Подзвонила, сказали, що треба було авторизуватися карткою Приватбанку, яку я коли то відкривала в цьому банку. Тільки після моїх заперечень, що авторизацію я пройшла за номером телефону мені сказали, що пройде інкасація і якщо в терміналі буде виявлений надлишок грошей на суму, про яку я говорю, то мені повернуть гроші на карту протягом доби або 14 днів", - розповіла вона нюанси скандалу.

Клієнтка в подиві, чому через помилки державного Приватбанку вона змушена втрачати свої ж гроші.

"Внесла не маленьку суму. Чому я повинна за свої гроші чекати добу або більше. Я не розумію, чому термінал не видає чек, яка була внесена сума і що операція не пройшла, щоб піти в банк і спокійно повернути свої гроші без всяких чекайте добу або більше. І після всього цього мені було запропоновано застрахуватися в цьому банку…", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Добрий день! Розуміємо, що очікування завжди втомлює. У той же час, потрібно отримати звіт про залишок коштів у пристрої, інкасувати його. Намагаємося все зробити як можна швидше і вирішити ваше питання", - відреагував в коментарях представник Приватбанку.

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