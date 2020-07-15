Не всі російські зірки мали від природи красивими усмішками, деяким допоміг хороший стоматолог

Давайте подивимося на зірок, які, можна сказати, змінилися до невпізнання після того, як сходили до зубним лікарям.

Примадонна російської естради Алла Пугачова при першій можливості позбулася щербинки між зубів. Зараз її посмішці не гріх позаздрити.

Дочка Пугачової, співачка і актриса Крістіна Орбакайте справила нерівність і невелику жовтизну. Тепер посмішка артистки - досконала.

Від природи у Софії Ротару рівні зуби, але з часом українська співачка вирішила довести свою посмішку до досконалості.

Зараз в цій трохи круглолицьою дівчині неможливо дізнатися Таїсію Повалій. Артистка змінила зовнішність, зокрема, зробила свої зуби рівніше і біліше.

Артистка Надія Бабкіна, так само як і Пугачова, мала щербинці між зубів. З віком співачка зробила себе вініри, які приховали всі недоліки.

Колишня "виагринка" Віра Брежнєва вражає красою, як і десяток років тому. Зірка довела свої зуби до досконалості, хоча і раніше у неї була гарна посмішка.

Нагадаємо, Алла Пугачова сиділа на кріслі в екстремально короткому платті спортивного крою. Співачка була в сонцезахисних окулярах і кепці. На ногах у неї красувалися червоні кросівки.

З-за довжини сукні, вона засвітила свої ніжки, показавши, що нічого не соромиться, адже вони виглядають відмінно.

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Віра з допомогою редактора додала собі на обличчя трохи рудих веснянках. Багато користувачів зазначили, що красуні вони дуже йдуть.

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