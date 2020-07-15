Не все российские звезды обладали от природы красивыми улыбками, некоторым помог хороший стоматолог

Давайте посмотрим на звезд, которые, можно сказать, изменились до неузнаваемости после того, как сходили к зубным врачам.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева при первой возможности избавилась от щербинки между зубов. Сейчас ее улыбке не грех позавидовать.

Дочь Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте справила неровность и небольшую желтизну. Теперь улыбка артистки - совершенная.

От природы у Софии Ротару ровные зубы, но со временем украинская певица решила довести свою улыбку до совершенства.

Сейчас в этой немного круглолицей девушке невозможно узнать Таисию Повалий. Артистка изменила внешность, в частности, сделала свои зубы ровнее и белее.

Артистка Надежда Бабкина, так же как и Пугачева, имела щербинку между зубов. С возрастом певица сделала себя виниры, которые скрыли все недостатки.

Бывшая "виагринка" Вера Брежнева поражает красотой, как и десяток лет назад. Звезда довела свои зубы до совершенства, хотя и ранее у нее была красивая улыбка.

Напомним, Алла Пугачева сидела на кресле в экстремально коротком платье спортивного кроя. Певица была в солнцезащитных очках и бейсболке. На ногах у нее красовались красные кроссовки.

Из-за длины платья, она засветила свои ножки, показав, что ничего не стесняется, ведь выглядят они отлично.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева предстала с новой внешностью и милым щенком серого окраса.

Вера с помощью редактора добавила себе на лицо немного рыжих веснушек. Многие пользователи отметили, что красотке они очень идут.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели

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