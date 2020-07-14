Что нужно знать простым льготникам перед выходом на пенсию

Стало известно, как и почему украинцы могут потерять накопленные средства перед выходом на заслуженный отдых

Об этом пишет издание Today.

По словам экспертов, накопительная пенсионная система, запуск которой запланирован на 2021 год, имеет серьезные недостатки.

Перечисленные украинцами деньги в фонды могут исчезнуть, и люди лишаться средств, которые отложили на пенсию.

По словам аналитика Олега Пендзина, распоряжаться этими деньгами будут частные фонды, и никто не будет нести ответственности за сохранность средств на счетах. При этом ПФУ не в состоянии обеспечивать украинцев достойной пенсией, ведь денег от уплаченных работающими украинцами налогов всем не хватает.

"Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые находились под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, абсолютно непонятным структурам?", – задался вопросом специалист.

Вскоре Рада может утвердить законопроект, который обяжет украинцев ежемесячно отчислять в частные фонды от 2 до 7% своего дохода. При этом возрастет и фискальная нагрузка на предприятия, поскольку жертвовать деньгами ради будущей пенсии должен будет и работодатель.

Олег Пендзин также спрогнозировал в 2020 году общее падение уровня национального ВВП на отметке в 7%, что сделает Украину еще беднее, а значит, сейчас не самое лучшее время для нововведений.

Ранее мы сообщали, как украинцы могут получать выплаты на заслуженном отдыхе без нужного количества стажа.

С вопросом обратилась женщина, работавшая в больнице и которая имеет стаж 25 лет. Она спросила, может ли медработник оформить пенсию вне зависимости от возраста.

"Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста", - сказано в статье.

Выйти на заслуженный отдых со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали до 1 апреля 2015-го. Дальше ежегодно длительность стажа увеличивается (на сегодня нужно 28 лет такого стажа).

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.