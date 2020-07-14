Відома виконавиця і член журі третього сезону шоу «Х-Фактор» Ірина Дубцова закрутила роман з репером Тіматі

Таку несподівану заяву зробила музичний продюсер Олеся Сазикіна в інтерв'ю «ЕГ».

За її словами, дуже близькі відносини між Тіматі та Дубцовою були під час гастрольного туру «Фабрики зірок-4». На той момент Ірина якраз тільки вийшла заміж за соліста групи «Плазма» Романа Черніцина.

«Коли я почала працювати з «Фабрикою», він зустрічався з дуже красивою дівчинкою Викусею, яка потім пішла від нього до Стаса П'єхи. Вона супроводжувала Тімана на всіх концертах в довколишніх від Москви містах. А під час далеких поїздок йому скрашувала дозвілля Іра Дубцова, яка тільки вийшла заміж за соліста групи «Плазма» Рому Черніцына», — розповіла Сазикіна.

Продюсер запевняє, що Дубцову бачили, коли вона покидає номер Тіматі вночі.

Нагадаємо, весілля Ірини Дубцової з Романом Черніциним відбулося в 2004 році прямо на проекті «Фабрика зірок». Такий подарунок піднесли продюсери шоу. У 2007 році у пари народився син Артем. Але у Дубцової трапилася післяпологова депресія. Сімейне життя Ірини та Романа не склалася.

Незабаром після розлучення в Ірини з'явився новий бойфренд по імені Тигран Мальянц, відомий московський підприємець і стоматолог за освітою. Цей роман тривав 2 роки. У 2014 ЗМІ активно писали, що у Ірини Дубцової почалися стосунки з музикантом і діджеєм Леонідом Руденко.

Що стосується Тіматі, то в 2014 році 2-га віце-міс Росії Олена Шишкова народила йому доньку Алісу.

За інформацією ряду ЗМІ, з 2015 року Тіматі зустрічається з фотомоделлю і 1-ю віце-міс Росії 2014 року Анастасією Решетовою. У 2019 році у пари народився син, якого назвали Ратмір.

Оотметим, що Тіматі і Ірина Дубцова гучну заяву Олесі Сазикіної поки ніяк не прокоментували.

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