Известная исполнительница и член жюри третьего сезона шоу «Х-Фактор» Ирина Дубцова закрутила роман с рэпером Тимати

Такое неожиданное заявление сделала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина в интервью «ЭГ».

По ее словам, очень близкие отношения между Тимати и Дубцовой были во время гастрольного тура «Фабрики звезд-4». На тот момент Ирина как раз только вышла замуж за солиста группы «Плазма» Романа Черницына.

«Когда я начала работать с «Фабрикой», он встречался с очень красивой девочкой Викусей, которая потом ушла от него к Стасу Пьехе. Она сопровождала Тимана на все концерты в близлежащих от Москвы городах. А во время дальних поездок ему скрашивала досуг Ира Дубцова, которая только вышла замуж за солиста группы «Плазма» Рому Черницына», — рассказала Сазыкина.

Продюсер уверяет, что Дубцову видели покидающей номер Тимати ночью.

Напомним, свадьба Ирины Дубцовой с Романом Черницыным состоялась в 2004 году прямо на проекте «Фабрика звезд». Такой подарок преподнесли продюсеры шоу. В 2007 году у пары появился сын Артем. Но у Дубцовой случилась послеродовая депрессия. Семейная жизнь Ирины и Романа не сложилась.

Вскоре после развода у Ирины появился новый бойфренд по имени Тигран Мальянц, известный московский предприниматель и стоматолог по образованию. Этот роман продлился 2 года. В 2014 СМИ активно писали, что у Ирины Дубцовой начались отношения с музыкантом и диджеем Леонидом Руденко.

Что касается Тимати, то в 2014 году 2-я вице-мисс России Алена Шишкова родила ему дочь Алису.

По информации ряда СМИ, с 2015 года Тимати встречается с фотомоделью и 1-й вице-мисс России 2014 года Анастасией Решетовой. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.

Оотметим, что Тимати и Ирина Дубцова громкое заявление Олеси Сазыкиной пока никак не прокомментировали.

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