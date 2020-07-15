Популярна американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула розкішною фігурою в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина одягла міні-бікіні, яке ледь прикрило її неосяжні груди. Пишний скарб моделі буквально вивалювався з маленьких клаптиків тканини. Маленькі трусики прикрили все зайве, зробивши відмінний акцент на тонкій талії Ебігейл. Образ доповнив яскравий макіяж і красиво укладене волосся.
«Підійди трохи ближче», - грайливо підписала фото зірка.
За день пост красуні зібрав понад 100 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.
«Карколомна дєтка!», «Виглядає чудово!», «Гаряче», «Красуня дєтка!», «Звідки у тебе наряд», «Це так жарко!», «Дуже красива мила», «Виглядає фантастично, Ебігейл», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що безсоромна Ебігейл Ретчфорд повністю роздяглася заради пікантного кадру. Модель була в одних чоботях, а оголене тіло вона спробувала прикрити великим капелюхом. Красуня прикрила груди і дещо нижче пояса, щоб не засвітити зайве. Правда, частина принад все ж потрапила в кадр.
Як відомо, Ебі одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни. Це не дивно, адже її форми – мрія мільйонів.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд спокусила "смачними" розмірами в декольте: "Пишногруда бестія".
Як повідомляла Politeka, модель Ебігейл Ретчфорд невинно пограла величезним бюстом в міні-бікіні: "Солодка брюнетка".
Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулась і показала нереальні розміри: "Дуже тісно".