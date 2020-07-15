Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула роскошной фигурой в купальнике

Как сообщает Politeka.net, свежее фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка надела мини-бикини, которое едва прикрыло ее необъятную грудь. Пышное сокровище модели буквально вываливалось из маленьких клаптиков ткани. Маленькие трусики прикрыли все лишнее, сделав отличный акцент на тонкой талии Эбигейл. Образ дополнил яркий макияж и красиво уложенные волосы.

«Подойди немного ближе», - игриво подписала фото звезда.

За день пост красотки собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Сногсшибательная детка!», «Выглядит великолепно!», «Горячо», «Красавица детка!», «Откуда у тебя наряд», «Это так жарко!», «Очень красивая милая», «Выглядит фантастически, Эбигейл», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд полностью разделась ради пикантного кадра. Модель была в одних сапогах, а обнаженное тело она попыталась прикрыть большой шляпой. Красотка прикрыла грудь и кое-что ниже пояса, чтобы не засветить лишнее. Правда, часть прелестей все же попали в кадр.

Как известно, Эби одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья. Это не удивительно, ведь ее формы – мечта миллионов.

Напомним, что Эби Рэтчфорд соблазнила "вкусными" размерами в декольте: "Пышногрудая бестия".

Как сообщала Politeka, модель Эбигейл Рэтчфорд невинно поиграла огромным бюстом в мини-бикини: "Сладкая брюнетка".

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры: "Очень тесно".