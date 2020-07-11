Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вразила великими формами у білизні

Зірка часто епатує публіку, розміщуючи пости з відвертими фото, повідомляє Politeka.net. Модель виглядає просто неперевершено в чорній білизні з червоними квітами.

Ретчфорд підкреслила пишні груди чорним ліфчиком, який стиснув принади разом і, здавалося, їм дуже тісно. Принади підстрибнули вище в такій білизні, а тонкі бретельки виглядали ще пікантніше.

Посередині грудей на тканині був маленький бантик, що надавало ще більшого акценту.

Чорна, напівпрозора пов'язка на талії з яскравими квітами додала акценту стрункого вигину. Від пояса тяглися панчохи.

Маленькі трусики з мереживом, також мали прозору вставку. Загалом, фото вийшло дуже гарячим, та ще й завдяки такій моделі.

До речі, знімок - архівний, і був розміщений в одній із фан-груп зірки.

"Виглядає просто чудово 😍😍😍", - написали автори посту.

Майже за добу публікація зібрала близько 90 лайків і трохи коментарів.

Користувачі мережі були у захваті від сміливого кадру.

"Вона виглядає дуже гаряче в цьому вбранні. 😍💕💕💖🔥", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд одягла красиве в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.

Великий виріз в районі грудей ледь не оголив груди повністю. Округлості трохи висунулися з вирізу і вражали своєю красою.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала у напівпрозорій білизні з мотузочок, які практично нічого не прикрили на соковитому тілі. Зірка сиділа в профіль, демонструючи мереживні клаптики білизни і троянду, яку тримала в руках.

Нагадаємо, розпусна Ебі Рэтчфорд показала своє саме спокусливе білизна в дії

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