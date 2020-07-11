Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вразила великими формами у білизні
Зірка часто епатує публіку, розміщуючи пости з відвертими фото, повідомляє Politeka.net. Модель виглядає просто неперевершено в чорній білизні з червоними квітами.
Ретчфорд підкреслила пишні груди чорним ліфчиком, який стиснув принади разом і, здавалося, їм дуже тісно. Принади підстрибнули вище в такій білизні, а тонкі бретельки виглядали ще пікантніше.
Посередині грудей на тканині був маленький бантик, що надавало ще більшого акценту.
Чорна, напівпрозора пов'язка на талії з яскравими квітами додала акценту стрункого вигину. Від пояса тяглися панчохи.
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Маленькі трусики з мереживом, також мали прозору вставку. Загалом, фото вийшло дуже гарячим, та ще й завдяки такій моделі.
До речі, знімок - архівний, і був розміщений в одній із фан-груп зірки.
"Виглядає просто чудово 😍😍😍", - написали автори посту.
Майже за добу публікація зібрала близько 90 лайків і трохи коментарів.
Користувачі мережі були у захваті від сміливого кадру.
"Вона виглядає дуже гаряче в цьому вбранні. 😍💕💕💖🔥", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд одягла красиве в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.
Великий виріз в районі грудей ледь не оголив груди повністю. Округлості трохи висунулися з вирізу і вражали своєю красою.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала у напівпрозорій білизні з мотузочок, які практично нічого не прикрили на соковитому тілі. Зірка сиділа в профіль, демонструючи мереживні клаптики білизни і троянду, яку тримала в руках.
Нагадаємо, розпусна Ебі Рэтчфорд показала своє саме спокусливе білизна в дії
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