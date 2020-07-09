"Вирішила прибрати хлопця до рук, адже він затребуваний і популярний"

Відносини російської актриси Мирослави Карпович, яка виконала роль старшої сестри в серіалі «Татусеві дочки», з актором Павлом Прилучным розвиваються дуже стрімко

Їх ставили бачити разом відразу після офіційного розлучення Прилучного з Агатою Муценієце. А минулого тижня Павло разом з нею і дітьми взагалі поїхали на відпочинок в Крим, але це ще не все, пише видання «7 Днів».

На безіменному пальці правої руки Павла помітили кільце.

Більше року тому актор зробив на цьому пальці татуювання разом з колишньою дружиною у спробах врятувати шлюб. За деякими даними, це тату сильно дратує Карпович, і вона наполягла на тому, щоб Прилучний почав носити кільце.

«Напевно вона і змусила його надіти каблучку! Давно за цією особливою спостерігаю. Вирішила прибрати, по всій видимості, хлопця до рук. Адже він затребуваний і популярний!» — розповів інсайдер.

Зазначимо, серед зірок ходили чутки, що Карпович почала зустрічатися з Прилучным задовго до розлучення.

А після фото Карпович з Прилучным в Криму на актрису обрушилася хвиля критики і загроз. Карпович звинувачують у тому, що це саме вона зруйнувала сім'ю.

Мирослава при цьому заявила, що принципово не розповідає про своє особисте життя, тож не буде нічого коментувати. Замість цього вона пораділа, що після хвилі хейта у неї додалося передплатників.

Прилучний, у свою чергу, заявив, що в його житті почався новий етап, але виносити на публіку своє особисте життя він не має наміру.

Нагадаємо, що життя самої гарячої "Батькової дочки" перетворилася в кошмар через відносини з відомим актором: "Буде по кутах літати".

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