Популярний російський актор Федір Добронравов налякав фанатів зовнішнім виглядом

Свіже фото з'явилося в актора на сторінці Instagram, передає Politeka.net. Артист сидів в оточенні колег і друзів. На фото зібралися російські зірки, в тому числі актори шоу «6 кадрів», в якому довгий час грав Добронравов.

На фото артист виглядав досить старим. Всьому виною борода, яку він відростив під час карантину. Незважаючи на те, що акторові 58 років, виглядає він глибоким старцем.

«День народження Едіка Радзюкевича!», - підписав фото актор.

За кілька днів фото зібрало понад 40 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати колектив, який зібрався, а також зовнішність актора. Багато шанувальників дивуються, чому Федір так запустив себе.

«Улюблені актори, як приємно вас бачити разом», «Які всі красиві і хороші», «Федір, що ж ви скрізь як дідусь прям..Ви дідусь, я знаю, але ж вам і 60-ти немає», «Так всі змінилися», «Легенди дитинства!», «І в обох бороди! Символічно!», «Не старійте, будь ласка», «Зате потім Федір збриває бороду і хоп, знову молодий чоловік», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Добронравов поділився зворушливим фото зі своїми трьома онуками.

Нагадаємо, що зірка «Сватів» Добронравов в розпачі влаштувався працювати двірником у дитсадку: "Плакав кожен раз...".

Як повідомляла Politeka, Валюха зі «Сватів» засвітилася зі змарнілим Добронравовим, кадри говорять за себе: «Безнадійно вже».

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