Російський актор Федір Добронравов, який прославився завдяки ролі в серіалі «Свати», здивував постарілим видом

У себе на сторінці в Instagram актор опублікував фото, на якому рибалив разом зі своїм сином, передає Politeka.net. На фото актор виглядав дуже постарілим. Він відростив собі довгу сиву бороду, а також перестав стригти волосся. Тим не менш, на фотографіях зірка «Сватів» виглядав щасливим. Він хвалився уловом, показуючи яку йому вдалося зловити рибу.

«Якщо є рай, то він десь в Астраханській області», - підписав фото актор.

За годину його пост зібрав майже 20 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу відгуків з приводу його бороди. Багато людей відзначили, що актор сильно постарів або його старить борода.

«Ця борода вас дуже старить. Прямо як дід Мазай», «Бать, не старій, а», «Я вас не впізнав з бородою)», «Ну прямо зовсім дід з бородою, любимо Вас», «Таку відростив бороду, не впізнаєш!», «Ви мій улюблений актор! Ви найкращий!», «Який ви класний чоловік!», «Вам йде борода) Який ви приголомшливий, Федір! А з такою бородою ви на доброго гнома схожі», «Доброї риболовлі Вам і прекрасного відпочинку», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що зйомки «Сватів» було тимчасово відкладено через карантин.

Нагадаємо, що Добронравов зі "Сватів" зізнався, кого любить більше, ніж синів: "Мені подобається вседозволеність".

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