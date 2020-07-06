Російський актор Федір Добронравов, який став широко відомим після зйомок у «Сватах», здивував визнанням про початок своєї кар'єри

Актор нещодавно звільнився з Театру сатири, де він пропрацював близько 16 років. Незважаючи на чутки про конфлікти в театрі, Добронравов волів їх не коментувати, заявивши лише, що пішов, бо втомився.

Артист розповів, що його історія успіху була дуже тривалою. Він намагався підкорити Москву кілька разів: безуспішно вступав в Московський театральний інститут. За словами Добронравова, він не вміє показуватися, так як відчуває страх.

Як відомо, Добронравов навчався у Воронежі, так як Москва не підкорилася йому ні з першого, ані з другого разу. Це дуже засмучувало артиста.

«Звичайно, переживав, плакав кожен раз і думав, що більше ніколи в житті не приїду в цю Москву і ні за що не буду вступати», - зазначив актор, додавши, що влітку завжди пробував вступати знову і знову.

Між спробами здійснити свою мрію актор працював на заводі. Збільшувалася і його сім'я. За словами Добронравова, коли старшого сина Віктора потрібно було влаштовувати в дитячий садок, йому довелося влаштуватися працювати двірником при дитячому садку, так як без прописки в садки не влаштовували.

Незважаючи на труднощі актор все-таки зміг пробитися в столицю, коли його у Воронежі зауважив Костянтин Райкін. Близько року знадобилося артистові, щоб забрати в Москву свою сім'ю. Правда, перший час сім'ї з двома дітьми доводилося тулитися в готельному номері, де навіть не можна було готувати.

Нагадаємо, що Федір Добронравов зі "Сватів" приголомшив заявою про звільнення: "Я втомився", що тепер буде з серіалом.

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