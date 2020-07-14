Колишній герцогині Меган Маркл зовсім не щастить з найближчим оточенням
Про це пише таблоїд Daily Mail.
З'ясувалося, що колишня подруга хоче звести рахунки з Меган Маркл і планує опублікувати компромат на колишню подругу.
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Джессіка Малруні втратила роботу на ТБ через те, що вступила в конфлікт з темношкірою блогером Сашею Ексетер. Після гучного скандалу навіть подруга Меган Маркл відвернулася від неї.
Малруні чекала підтримки від Маркл, але та навіть перестала відповідати на її дзвінки. Інсайдери з оточення колишньої телеведучої стверджують, що Джессіка найближчим часом викладе компромат на Меган, яка нібито "зрадила її".
Так, телеведуча вирішила написати книгу, в якій розповість всю правду про герцогиню, і компромат, на думку Малруні, змусить британців змінити думку про Меган Маркл.
Але і це не єдина "зрада" в оточенні Меган Маркл. Так, перукар дружини принца Гаррі назвав зачіску Дженніфер Еністон новим модним трендом, ігноруючи яскраві образи екс-герцогині Сассекської.
Мова йде про стрижку боб з прямими видовженими пасмами біля обличчя, як у персонажа Рейчел Грін з популярного в 90-их серіалу "Друзі".
«Через тривалий режим самоізоляції люди приходять в салони з довгим волоссям більше природної форми. Багато за цей час відростили чубок, що дозволило їм подолати цю безглузду "проміжну" довжину. Тепер вони хочуть подовжений боб, але з більш довгими пасмами спереду — така собі сучасна версія Рейчел», - стверджує професіонал.
Джордж Нортвуд також додав, що зараз користується популярністю у дівчат природний колір волосся, тому навіть коли вони приходять на фарбування, найчастіше просять залишити їм свій колір біля коренів.
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