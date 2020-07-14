Бывшей герцогине Меган Маркл совершенно не везет с ближайшим окружением

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Выяснилось, что бывшая подруга хочет свести счеты с Меган Маркл и планирует опубликовать компромат на бывшую подругу.

Джессика Малруни потеряла работу на ТВ из-за того, что вступила в конфликт с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. После громкого скандала даже подруга Меган Маркл отвернулась от нее.

Малруни ждала поддержки от Маркл, но та даже перестала отвечать на ее звонки. Инсайдеры из окружения бывшей телеведущей утверждают, что Джессика в ближайшее время выложит компромат на Меган, котора якобы "предала ее".

Так, телеведущая решила написать книгу, в которой расскажет всю правду о герцогине, и компромат, по мнению Малруни, заставит британцев изменить мнение о Меган Маркл.

Но и это не единственное "предательство" в окружении Меган Маркл. Так, парикмахер жены принца Гарри назвал прическу Дженнифер Энистон новым модным трендом, игнорируя яркие образы экс-герцогини Сассекской.

Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин из популярного в 90-ых сериала "Друзья".

«Из-за длительного режима самоизоляции люди приходят в салоны с длинными волосами более естественной формы. Многие за это время отрастили челку, что позволило им миновать эту нелепую "промежуточную" длину. Теперь они хотят удлиненный боб, но с более длинными прядями спереди — этакая современная версия Рэйчел», - утверждает профессионал.

Джордж Нортвуд также добавил, что в настоящий момент популярностью у девушек пользуется естественный цвет волос, поэтому даже когда они приходят на окрашивание, чаще всего просят оставить им свой цвет у корней.

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