Популярна фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною красою під час «диких» ігрищ з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Твої відчуття, коли ти частина чогось більшого…», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Чері з подругою «вбираються» на полювання. Дівчата зупинили свій вибір на тісних лосинах і топах.

«Небезпечні кішечки», «ти найкраща, Чері», «бомбезний вигляд», «неймовірні красуні», «думаю, що разом з вами точно не на охоту піти захочуть», — пишуть шанувальники знаменитості.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері постала в спокусливому бікіні.

Модель регулярно балує своїх передплатників в Instagram відвертими фото. Цього разу красуня з'явилася в мінібікіні.

Кольорові клаптики тканини натяглися на неймовірних формах зірки. Яскравий верх на двох бретельках нагадував шторки, Ана обережно розсунула їх. Красуня виставила величезні форми, які ледь не вивалювалися з купальника.

Довгі бретельки потягнулися за потилицю моделі, щоб купальник не зісковзнув з пишного бюста.

Крихітні трусики-бікіні також були на тонких бретелях з зав'язочками. Чері потягнула за краї мотузочок надавши фото більшої пікантності.

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