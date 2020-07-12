Американская фитнес-модель Ана Чери предстала в соблазнительном бикини

Модель регулярно балует своим подписчиков в Инстаграм откровенными фото, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в мини-бикини.

Цветные лоскутки ткани натянулись на невероятных формах звезды. Яркий верх на двух бретельках напоминал шторки, Ана аккуратно раздвинула их. Красотка выставила огромные формы, которые едва не вываливались из купальника.

Длинные бретельки потянулись за затылок модели, чтобы купальник не соскользнул с пышного бюста.

Крохотные трусики-бикини также были на тонких бретельках с завязочками. Чери потянула за края веревочек придав фото большей пикантности.

Модель позировала в кресле, она смотрела в кадр каким-то невинным взглядом и улыбалась.

За 13 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети выразили свои чувства в самых разных сообщениях-комплиментах.

"Сама страсть", - написали одни из пользователей.

Напомним, Ана Чери предстала в черном спортивном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее совершенные формы.

Верх одежды натянулся на большой груди, а его длина позволила немного рассмотреть идеальный пресс звезды фитнеса. Лосины обтянули шикарные ягодицы.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в кружевном белом белье, которое оказалось довольно прозрачным. Модель соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия, оставив волосы распущенными. Звезда сидела на фоне экзотической растительности и можно увидеть рядом какой-то водоем.

Фанаты за непродолжительное время поставили около 100 тысяч лайков.

Напомним, Ана Чери в невидимых трусиках заставила мужчин краснеть

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