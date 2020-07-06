Американская фитнес-модель Ана Чери решила заставить поклонников покраснеть, позируя на камеру в крохотном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Утренняя проверка тела», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье в ванной. Внушительные формы знаменитости прикрывает один миниатюрный топ, а на голове у Чери виднеется черная кепка.
Кроме того, в кадр также попало зеркало, от которого отбилось часть здания напротив. Однако поклонники Чери не смогли восхититься формами кумира, ведь снимком знаменитость решила поделится у себя в Сторис.
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Красотка регулярно выкладывает новые фото и видео, хвастаясь невероятными формами. В этот раз звезда предстала в черном спортивном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее совершенные формы.
До этого мы рассказывали, что Чери, которая активно занимается спортом и его агитацией, похвасталась невероятным телом в облегающих лосинах. На этот раз красотка показалась в спортивном топе и черно-белых штанах, которые подчеркивали ее идеальные изгибы.
Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и блестящие губы всегда делает образ более свежим.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".