Американская фитнес-модель Ана Чери решила заставить поклонников покраснеть, позируя на камеру в крохотном белье



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Утренняя проверка тела», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье в ванной. Внушительные формы знаменитости прикрывает один миниатюрный топ, а на голове у Чери виднеется черная кепка.

Кроме того, в кадр также попало зеркало, от которого отбилось часть здания напротив. Однако поклонники Чери не смогли восхититься формами кумира, ведь снимком знаменитость решила поделится у себя в Сторис.

Красотка регулярно выкладывает новые фото и видео, хвастаясь невероятными формами. В этот раз звезда предстала в черном спортивном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее совершенные формы.

До этого мы рассказывали, что Чери, которая активно занимается спортом и его агитацией, похвасталась невероятным телом в облегающих лосинах. На этот раз красотка показалась в спортивном топе и черно-белых штанах, которые подчеркивали ее идеальные изгибы.

Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и блестящие губы всегда делает образ более свежим.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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