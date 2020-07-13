Популярная фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной красотой во время «диких» игрищ с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Твои ощущения, когда ты часть чего-то большего…», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Чери с подругой «наряжаются» на охоту. Девушки остановили свой выбор на тесных лосинах и топах.

«опасные кошечки», «ты лучшая, Чери», «бомбезный вид», «невероятные красотки», «думаю, вместе с вами точно не на охоту пойти захотят», — пишут поклонники знаменитости.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери предстала в соблазнительном бикини.

Модель регулярно балует своим подписчиков в Инстаграм откровенными фото. В этот раз красотка предстала в мини-бикини.

Цветные лоскутки ткани натянулись на невероятных формах звезды. Яркий верх на двух бретельках напоминал шторки, Ана аккуратно раздвинула их. Красотка выставила огромные формы, которые едва не вываливались из купальника.

Длинные бретельки потянулись за затылок модели, чтобы купальник не соскользнул с пышного бюста.

Крохотные трусики-бикини также были на тонких бретельках с завязочками. Чери потянула за края веревочек придав фото большей пикантности.

Напомним, Ана Чери в невидимых трусиках заставила мужчин краснеть

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах потрясла сочными формами