Популярна модель Ірина Шейк, яка в минулому була подружкою футболіста Ронадлу, приголомшила витівкою на адресу жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Новий must have…поруч з дивовижною красунею», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Шейк елегантно треться про свою подругу, а за кадром чути голос: «Я люблю її красу. Але я боюсь, вона говорить...».

«Гаряча штучка, що ще сказати», «вогонь», «воооу, Як гаряче», «ось це нереальна краса!», «королева!», «на це неможливо дивитися! Круто зроблено», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Ірина Шейк показала себе без нічого зайвого, розповівши про свою всесвіту

На фото Ірина позує в затемнених окулярах і з розпущеним волоссям. Красуню знімали в профіль, а одяг на ній не виявилося. Шейк спокусливо вигнулась і підняла очі до сонця. Фотографу вдалося зловити потрібний момент, щоб знімок вийшов дуже цікавим і передавав красу зірки.

"Мій всесвіт", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів.

Нагадаємо, Ірина Шейк розляглася на підлозі, блиснувши божественним тілом

А ще Politeka писала, що роздягнена Ірина Шейк без сорому розкинула ноги перед дзеркалом у ванній

Також Politeka повідомляла, що Ірина Шейк довела до божевілля відомого актора своїми нереальними формами