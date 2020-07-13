Популярна модель Ірина Шейк, яка в минулому була подружкою футболіста Ронадлу, приголомшила витівкою на адресу жінки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Новий must have…поруч з дивовижною красунею», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Шейк елегантно треться про свою подругу, а за кадром чути голос: «Я люблю її красу. Але я боюсь, вона говорить...».
«Гаряча штучка, що ще сказати», «вогонь», «воооу, Як гаряче», «ось це нереальна краса!», «королева!», «на це неможливо дивитися! Круто зроблено», — пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що модель Ірина Шейк показала себе без нічого зайвого, розповівши про свою всесвіту
На фото Ірина позує в затемнених окулярах і з розпущеним волоссям. Красуню знімали в профіль, а одяг на ній не виявилося. Шейк спокусливо вигнулась і підняла очі до сонця. Фотографу вдалося зловити потрібний момент, щоб знімок вийшов дуже цікавим і передавав красу зірки.
"Мій всесвіт", - написала Ірина.
Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів.
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