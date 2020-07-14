Курс валют в Україні 14 липня проявить неймовірну слабкість гривні, яка втратить відразу кілька очок стосовно долара і євро

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар проб'є в психологічну позначку у 27 грн за один «вічнозелений». Торги почнуться з +0,1378. До середини минулого дня валюта вже піднялася до 27,0855, а до кінця дня зуміла відіграти ще кілька позицій.

Євро ще більше набере – торги почнуться з +10,2882.

Курс валют в Україні 14 липня:

100 доларів 2708,83 грн;

100 євро — 3068,7 грн.

Російський рубль ж і далі залишиться «пасти задніх»: 3,7928 грн за десять російських рублів.

До цього ми писали про впевненість експертів про те, що серйозних стрибків курсу долара найближчим часом не буде.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якби держрегулятор в особі НБУ не купував на ринку надлишки долара, то він би продавався сьогодні мало не по 22 грн/$.

"Девальвації зараз не може бути взагалі, у нас надлишок валюти. Якщо Нацбанк не буде регулярно викуповувати валюту – а зараз він її викуповує і тим самим стримує ревальвацію, – то курс може опуститися до рівня 22-23 грн за долар і нижче. У людей зараз мало грошей, тому вони більше продають валюту, ніж купують. З-за карантину дуже мало купують валюти та імпортери. Тому що сьогодні велика кількість імпортерів або не працюють, або продають старе, а нове не завозять. Знову ж, тому що у населення немає грошей і купують зараз мало", – озвучив свій прогноз Охріменко.

Нагадаємо, курс долара впаде найближчими днями, в Нацбанку прийняли рішення

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