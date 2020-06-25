Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі похвалилася новим хвилюючим знімком

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

На чорно-білій фотографії італійська актриса зображена в чорному кружном з глибоким декольте, яке обнажет її пишні груди. Також видно, що на обличчі у Моніки професійний макіяж, а її волосся зібране в зачіску. Изукрашений на руці актриси тільки браслет.

Але фото Моніка Буллуччи злегка прочинила рот, що робить тр кадр ще більш чуттєвим.

У підписі до світлини артистка відзначила, що він був зроблений в 2013 році в Мілані.

Відзначимо. Фото не залишило байдужими фоловерів моделі. Вони захоплюються красою легендарної італійки.

«Як завжди, італійці сповнені чуттєвості, елегантності і таланту», «Шалено красива», «Яка ж вона красуня», «Як завжди красиво», «Богиня!!!», - пишуть в коментарях.

Відзначимо. кількома днями раніше Моніка Беллуччі впервіе з'явилася на публіці після карантину. Вона відвідала паризький зал Гранд-аль в парку Ла-Віллет на відкритті виставки Jam Capsule.

Нагадаємо, неймовірна Моніка Белуччі заворожила своїм тілом в одному халаті: «Ось це красуня!»

Як повідомляла Politeka, карколомна Моніка Беллуччі засвітила зайве в королівському декольте: "Богиня".

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