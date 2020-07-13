Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи сверкнула роскошью на красной дорожке

Актриса поделилась ярким снимком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка вспомнила архивное фото, на котором выглядела очень счастливой и жизнерадостной. Она подняла вверх голову, выставив напоказ оголенную шею и зону декольте. На ушах у звезды красовались сережки, а глаза блестели золотом.

За час пост актрисы собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях 55-летней Монике традиционно оставили массу слов восхищения.

«Красивое лицо, красивая женщина», «Просто замечательно и красиво!», «Драгоценная», «Утонченная», «Очень красивая женщина», «Какой ангел», «Ты красавица, чудо света, которое сияет среди звезд», «Красивая и чувственная, божественная Моника, ты великолепна как всегда», «Возраст тебе к лицу», «Совсем не стареешь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи засветила зону декольте в соблазнительном купальнике. Звезда лежала, закинув руки назад. На ней был надет черный купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Сверху красотка набросила белую рубашку, которая сделала образ более свежим и воздушным. Образ Моника дополнила красивым ожерельем из камней.

Напомним, что сногсшибательная Моника Беллуччи засветила лишнее в королевском декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, пленительная Моника Белуччи разлеглась на постели и свела с ума пышным бюстом: "Королева".

Также Politeka писала, что Беллуччи свела с ума аппетитными прелестями в кружевах: «Богиня!!!».