Дочка зірки Студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила дорослим чином, примірявши на себе роль моделі

12-річна Варвара Кошова опублікувала серію нових знімків в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Дівчина вирішила спробувати себе в ролі моделі, демонструючи різні наряди на тлі моря. Так, на перших знімках Варя позує в довгій бежевій сукні, зухвало задерши ногу на огорожу, що стоїть поруч. Варто відзначити, що сукня виглядає більш підходящою для дорослої жінки, ніж для юної школярки.

Пізніше дівчина приміряла елегантне синє плаття з оригінальним лямками.

Для останнього образу дівчина одягла бежевий костюм з вільних штанів і асиметричного топа.

Завдяки косметиці і недитячим нарядам юна Варвара на знімках виглядає дуже доросло.

Підписники дівчини бурхливо відреагували на її фотосесію.

«Красуня», «Як порцелянова лялька дуже красива», «дуже красива», «Вовчиця вийшла на полювання», «Вау», - пишуть люди.

До цього ми писали, що дружина Кошового Ксенія показала, як проводить літо на море з сім'єю.

На фото дружина Кошового позує на пляжі зі своїми дочками – Варварою і Серафимою, а також їх бабусею. Всі вони сидять в купальниках, притулившись один до одного. Таким чином, на одному знімку зібралися представниці всіх трьох сімейних поколінь.

Фотографія зроблена в чорно-білому кольорі і чудово передає емоції усіх присутніх на ній жінок. Судячи з усього сімейство відмінно проводить час в компанії один одного.

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" з дочками похвалилася літнім тілом в купальнику.

Як повідомляла Politeka, ревнивий Кошовий з "Квартал 95" позбавив вагітну дружину самого дорого.

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з «Квартал 95» нафарбувала губи і підкорила недитячою красою.