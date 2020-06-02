Юная дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила красотой на новом селфи

12-летняя Варвара Кошевая активно ведет свою страничку в Инстаграм и часто делится новыми фотографиями. Как сообщает Politeka.net, на этот раз школьница опубликовала новое селфи.

Дочь артиста решила сфотографироваться во время прогулки на улице. На фото юная Кошевая позирует перед камерой в белой футболке и серой толстовке. Девушка выглядит легко и непринужденно в этом естественном образе с распущенными волосами.

Несмотря на юный возраст, Варвара уже вовсю пользуется косметикой. Так, на снимке ее брови аккуратно оформлены, ресницы накрашены, а акцент ее образу придает яркая коралловая помада на губах.

Подписчики Кошевой тут же принялись комментировать снимок.

«Как всегда на высоте», «А мне нравится», «Не понял чего ты такая красивая?», «Ну я просто у шоке от вашей красоты теперь обращаться только Варвара Евгеньевна», «Ваааайй какая красота», «повезёт жениху», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кошевой заявил, что никогда не хотел становиться политиком, и президентство Зеленского никак на это не повлияло. Артист добавил, что ему достаточно перипетий шоу-бизнеса, и уходить из "Квартала" он не собирается.

"Какой бы пост я мог бы занять в правительстве? Никакой. Я – редкий тип людей, который туда не хочет ", – заявил актер студии "Квартал 95".

Напомним, Евгений Кошевой из «Квартал 95» сделал заявление об уходе: «Другого варианта нет».

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" напугал внешним видом рядом с женой: "Зарабатывает такие деньги и не может...".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" огорошил откровением о семейной жизни.