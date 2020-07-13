Маленькі діти Алли Пугачової і Максима Галкіна зворушливо привітали свою матір з днем народження
Цікаве відео з сімейного архіву зіркової пари було опубліковано на одній з фан-сторінок в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.
На ньому Ліза і Гаррі Галкіни вибігають з машини в супроводі родичів і кидаються вітати щасливу Пугачову, яка зустрічає їх у дворі розкішного особняка. Судячи за словами присутніх, діти вітають знамениту російську співачку з днем народження.
Ліза і Гаррі дарують матері кошики з квітами і зворушливо вітають її.
Роздягнена Бузова розставила ноги і влаштувала таке, що соромно тепер усім: "Колгосп"
Юний син Наташі Корольової привів дорослу коханку, Тарзан може пишатися: "Він вміє робити так..."
Пишний бюст корейської Кардаш'ян ледь не випав з екстремального декольте: мрія всіх чоловіків
Фаворитка Ями з «Танців з зірками» показала досконале тіло в одному боді: «Богиня!»
«Матусю, спасибі, що ти подарувала нам життя», - промовляють діти.
У відповідь Пугачова зазначає: «Спасибі, що ви мені його продляете».
Після цього діти починають хвалитися своїми покупками, а Ліза демонструє на камеру свій квітковий вінок.
В коментарях люди бурхливо обговорюють сімейне відео.
«Які славні дітки і батьки», «Такі вони славні! Сама ніжність», «Так приємно ще раз подивитися, так трепетно до сліз», «Янголята», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Ліза Галкіна збентежила ангельською зовнішністю і дорослої зачіскою.
Фото опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram. Дівчинка стояла майже впритул до камери в картатому платті і з пишними локонами, сильно підкрученими донизу. На відміну від мами, це, звичайно, не перука.
Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна пожартувала над зоряним татом незвичайним чином: "Хитрюга".
Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перука".
Також Politeka писала, що Галкін з келихом не втримався і поцілував Пугачову на камеру: «Заздріть мовчки».