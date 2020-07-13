Маленькі діти Алли Пугачової і Максима Галкіна зворушливо привітали свою матір з днем народження

Цікаве відео з сімейного архіву зіркової пари було опубліковано на одній з фан-сторінок в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На ньому Ліза і Гаррі Галкіни вибігають з машини в супроводі родичів і кидаються вітати щасливу Пугачову, яка зустрічає їх у дворі розкішного особняка. Судячи за словами присутніх, діти вітають знамениту російську співачку з днем народження.

Ліза і Гаррі дарують матері кошики з квітами і зворушливо вітають її.

«Матусю, спасибі, що ти подарувала нам життя», - промовляють діти.

У відповідь Пугачова зазначає: «Спасибі, що ви мені його продляете».

Після цього діти починають хвалитися своїми покупками, а Ліза демонструє на камеру свій квітковий вінок.

В коментарях люди бурхливо обговорюють сімейне відео.

«Які славні дітки і батьки», «Такі вони славні! Сама ніжність», «Так приємно ще раз подивитися, так трепетно до сліз», «Янголята», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ліза Галкіна збентежила ангельською зовнішністю і дорослої зачіскою.

Фото опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram. Дівчинка стояла майже впритул до камери в картатому платті і з пишними локонами, сильно підкрученими донизу. На відміну від мами, це, звичайно, не перука.

Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна пожартувала над зоряним татом незвичайним чином: "Хитрюга".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перука".

Також Politeka писала, що Галкін з келихом не втримався і поцілував Пугачову на камеру: «Заздріть мовчки».