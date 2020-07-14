Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська версія Кім Кардашьян, похвалилася формами в красивому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчина, відома своїми неосяжними стегнами і пишними грудьми, натягнула дуже тісний купальник, який практично нічого не приховав. Її величезні груди ледь не вистрибнули з одягу, а стегна були виставлені на загальний огляд.

Пікантності образу додали ботфорди, які надали особливого шарму фотографії.

«Ось Це Так! Чудова дитинка!», «Це виглядає так добре на вас», «шалено красива», «Ваше тіло чудове і важко забути», «Супер», «Чарівно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко блиснула своєю головною гордістю в мініатюрних трусиках. Дівчина лягла на лежак, виставивши вперед свою «п'яту точку». Видно, що верху купальника на моделі не було, але вона прикрила інтимні місця волоссям.

Як відомо, Анастасія Квітко родом з Росії. Вона почала свою кар'єру моделі в Москві, а пізніше переїхала в США, де такі форми як у неї особливо люблять. Зараз дівчина рекламує нижню білизну, купальники, енергетичні напої.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вигляд".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко вирішила позасмагати, але вийшло дуже відверто: "Буквально засліплює".

Також Politeka писала, що подружка російської Кардашьян справила фурор в невидимій білизні: «Це пожежа».