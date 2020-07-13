Найспортивніша артистка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна показала свої таланти на краю світу

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram. Нікітіна, як виявилося, ходила в похід. На вершині гори вона зробила стійку на руках, розставивши ноги в шпагаті на весу. Дівчина була одягнена у спортивний одяг, але велосипедки не змогли приховати красиві підкачані ноги красуні і її ідеальну форму.

Варто відзначити, що подібний шпагат – це фішка російської балерини Анастасії Волочкової. Правда, в таких крутих місцях їй не доводилося робити шпагати.

«Чудового понеділка вам, друзі! І пам'ятайте, не існує недосяжних висот. Всі бар'єри тільки в нашій уяві», - підписали під постом автори акаунту.

Варто відзначити, що раніше Нікітіна розповідала про похід в гори на своїй сторінці. За її словами, похід навчив її тому, що кожен з нас сверх сильний, тільки не всі про це знають. Для артистки цей похід став справжнім випробуванням. Вона впевнена, що використовувала ресурси свого тіла на всі 200%.

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