Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала пікантні кадри з поїздки до Бердянська
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію фотографій на своїй сторінці в Instagram.
"Море. 2020. Це було добре 👌🏻 Я б сказала навіть чудово! Спасибі всім за відпочинок! Сьогодні я йду в гори, вперше в житті! Пообіцяла сама собі не виставляти нічого і не постити! Хочу взяти відпустку на 3 або 4 дні, (подивимося, як довго будемо ходити) від инсты! Повернусь і буду все вам показувати і розповідати", - пише Катерина.
На одному з опублікованих фото дівчина лежить на пляжі і намагається дотягнутися мовою до чіпсів, розсипаних на грудях. Для цього вона натягнула бюстгальтер купальника до межі - все заради вкусняшки. На іншому знімку Нікітіна в цьому ж купальнику підставила своє струнке тіло під промені сонця, стоячи на скелі. Ще один пікантний кадр вдалося зробити на кораблі: зірка "Кварталу" витягнулася в вертикальний шпагат, у чому їй допоміг молодий чоловік.
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
Схудлий Ткач із "Квартал 95" ошелешив новою зовнішністю, фото: "Просто супер!"
Незвичайна дочка Єфремова вразила одкровенням про драму в сім'ї: "Сидиш у шафі і молишся"
Розкрито невідомі подробиці лікування зараженої вірусом Зеленської: "Змушені ходити в памперсах"
Користувачі соціальної мережі прокоментували спекотні образи актриси і залишили багато компліментів:
"Яка гарна 😍 Добре вам відпочити в горах! ❤️🔥"; "Ваууу сексі =)"; "Чим далі тим цікавіше фото🔥"; "Ти вогонь ❤️❤️❤️❤️❤️❤️".
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" розбурхала рельєфним тілом на пляжі, печеня фото.
А ще Politeka писала, що зірка "Квартал 95" приголомшила розтяжкою і втерла ніс Волочкової.
Також Politeka повідомляла, що невгамовна блондинка з "Квартал 95" позбулася одягу заради жаркого фото.