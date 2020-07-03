Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала пікантні кадри з поїздки до Бердянська

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію фотографій на своїй сторінці в Instagram.

"Море. 2020. Це було добре 👌🏻 Я б сказала навіть чудово! Спасибі всім за відпочинок! Сьогодні я йду в гори, вперше в житті! Пообіцяла сама собі не виставляти нічого і не постити! Хочу взяти відпустку на 3 або 4 дні, (подивимося, як довго будемо ходити) від инсты! Повернусь і буду все вам показувати і розповідати", - пише Катерина.

На одному з опублікованих фото дівчина лежить на пляжі і намагається дотягнутися мовою до чіпсів, розсипаних на грудях. Для цього вона натягнула бюстгальтер купальника до межі - все заради вкусняшки. На іншому знімку Нікітіна в цьому ж купальнику підставила своє струнке тіло під промені сонця, стоячи на скелі. Ще один пікантний кадр вдалося зробити на кораблі: зірка "Кварталу" витягнулася в вертикальний шпагат, у чому їй допоміг молодий чоловік.

Користувачі соціальної мережі прокоментували спекотні образи актриси і залишили багато компліментів:

"Яка гарна 😍 Добре вам відпочити в горах! ❤️🔥"; "Ваууу сексі =)"; "Чим далі тим цікавіше фото🔥"; "Ти вогонь ❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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