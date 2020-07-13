Герцогиня Кебриджская Кейт Міддлтон "відзначилася" під час відеоконференції з тенісистом Енді Марреєм

Про це пише Politeka.net.

У Великобританії вже мав підходити до кінця Вімблдонський турнір, але китайський вірус перекреслив усі плани.

Тому підняти всім настрій вирішила Кейт Міддлтон, яка вийшла на зв'язок в мережі.

Герцогиня зв'язалася з легендарним тенісистом Енді Марреєм і для відеотрансляції вона вибрала зелене плаття приталеного фасону від HVN.

Поява легенди британського тенісу Енді Маррея стало справжнім сюрпризом для інших співрозмовників герцогині, заради яких і проводилася ця відеоконференція.

Мова про учнів початкової школи в районі Мітчам, з якими герцогиня Кембриджська обговорила з ними всі труднощі навчання в період пандемії китайського вірусу.

"А зараз до нас приєднається дехто дуже важливий: він з радістю з вами поговорить і поділиться парочкою рад з приводу тенісу. Я дам вам декілька підказок. Він грає за Великобританію, він дворазовий Олімпійський чемпіон і колишня Перша ракетка.. і так, хто ж це?", - вирішила заінтригувати Кейт Міддлтон дітей.

Сам же тенісист з радістю відповів на запитання учнів і розповів, як підтримував свою форму на карантині.

"Я почав часто їздити на велосипеді, адже я ніколи раніше цього не робив. Вкрай важливо залишатися в ці дні активним - це покращує роботу мозку та підвищує настрій", - відверто зізнався відомий спортсмен.

Британським школярам явно не було нудно слухати Енді Маррея, який зізнався, що головний секрет успіху в цьому виді спорту полягає в отриманні задоволення від процесу.

"Дуже шкода, що ми пропускаємо Вімблдон. Я дуже сумую за подорожей, по зустрічам з друзями. Я кілька місяців не бачив батька з матір'ю і сподіваюся, незабаром це виправити. В майбутньому я обов'язково постараюся проводити більше часу з рідними і близькими, коли у мене з'явиться така можливість", - додав відомий британський тенісист під час відеоконференції.

"І я дуже сподіваюся, що цей час вже не за горами", - погодилася з ним Кейт Міддлтон, яка влаштувала "відвертості" на карантині з дітьми.

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