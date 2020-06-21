Принца Уильяма неоднократно уличали в изменах своей жене Кейт Миддлтон

Принц Уильям – любящий муж и многодетный отец, что активно подчеркивают биографы королевской семьи. Не взирая на то, что Уильям 9 лет женат на Кейт Миддлтон и их пара является примером супружеских отношений для тысяч британцев, СМИ постоянно трубят о его изменах.

Прямых доказательств измен будущего короля не найти, но ведь и слухи никогда не появляются просто так.

Джессика Крейг и принц Уильям

Джессику называют первой любовью принца Уильяма. Он познакомился с ней, когда ему было всего 16 лет. Уже тогда Крейг очаровала Уильяма, но роман закончился, так толком и не начавшись. Принц поступил в Сент-Эндрюсский университет, где познакомился с Кейт Миддлтон.

Когда Джессика оказалась в этом же учебном заведении к принцу вернулись старые чувства, и он оставил Кейт. Некоторые биографы сообщают, что Уильям даже пытался встречаться с обеими девушками одновременно, поскольку не мог разобраться в собственных симпатиях.

Но влюбленные расстались и остались друзьями, ведь Крейг хотелось спокойной жизни, а преследования журналистов вводили девушку в депресию.

После свадьбы Кейт и Уильяма, Крейг не исчезла с жизни принца. Их часто засекали вместе. В 2014 году Уильям летал в Мадрид, где встретился с Джессикой. На следующий день их засняли вдвоем на охоте. В 2015-м принц пропустил традиционное празднование в честь Пасхи ради того, чтобы присутствовать на свадьбе экс-возлюбленной.

Позже девушка осуществила свою мечту и переехала в Африку, поэтому редко видится с Уильямом, но к ней навсегда прилепилось звание бывшей "любовницы" принца Великобритании.

Роуз Ханбери и принц Уильям

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи. Внимание герцогини было тогда сосредоточено на двух ее старших детях - Джордже и Шарлотте, а также беременности. А принц, как утверждали, вовсю пользовался сложившейся ситуацией. Поэтому он часто навещал жившую неподалеку Ханбери.



Скандал достиг таких масштабов, что представителям королевской династии пришлось выпускать официальное заявление. Они пригрозили таблоидам судом и еще раз подчеркнули, что никакого романа на стороне у Уильяма нет. Вот только поклонники в это уже не поверили.

Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп и принц Уильям

Изабелла была одним из главных увлечений Уильяма в студенческие годы, хотя он уже встречался с Кейт. Представительница известной династии банкиров познакомилась с принцем летом 2004 года и сразу же привлекла его внимание.

Миддлтон несколько месяцев соперничала с конкуренткой, но одержать победу так и не смогла. В тот период Кейт и Уильям решили на время расстаться, чтобы понять, есть ли у них совместное будущее.

Уильям красиво ухаживал за Изабеллой, но она так и не смогла его полюбить. Девушку совсем не привлекала перспектива жить в золотой клетке во дворце, поэтому в итоге они с принцем решили остаться друзьями.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.