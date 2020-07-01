Кейт Миддлтон вновь "одержала верх" над Меган Маркл

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Оказалось, что герцогиня Кембриджская стала вновь самой стильной женщиной в королевской семье.

Согласно результатам исследования платформы LovetheSales, во время карантина одежда как у Кейт Миддлтон распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Меган Маркл.

Так, за последние месяцы было распродано 14 из 16 образов герцогини Кембриджской и только один из шести нарядов бывшей герцогини Сассекской, сбежавшей в США.

Более того, как подсчитали эксперты, образы Кейт стоят вдвое дороже, чем вещи у Маркл. Чтобы повторить один из нарядов жены принца Уильяма, покупатели должны были заплатить 420 фунтов стерлингов (около 14 тысяч гривен), а одежда Меган Маркл обошлась бы в 184 фунтов стерлингов (6 тысяч).

Британский стилист Джесси Стейн отметила, что Кейт Миддлтон, несмотря на постоянные видеоконференции и лекции в Zoom, уделяла своему внешнему виду больше внимания, чем жена принца Гарри.

«Меган, очевидно, за время изоляции привыкла к более спортивной и домашней одежде. Я думаю, что новая жизнь вдали от королевской семьи также привела к падению спроса фанатов к ее нарядам. Кейт показала более ответственный подход к домашнему режиму и действительно обскакала Меган, продолжая свою благотворительную работу онлайн. Она стала чаще появляться в летних нарядах, вызывая симпатию публики», — вынесла Стейн свой профессиональный вердикт.

Ранее мы рассказывали, что Гарри проболтал секрет Меган Маркл прямо на свадьбе.

Наследники престола узнали о беременности Меган Маркл во время свадьбы принцессы Евгении — младшей дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II.

Герцогов с пополнением в семье сразу же поздравили Елизавета II с супругом Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт, что отвлекло внимание от невесты.

Такой поворот событий не на шутку взбесил принцессу Евгению и ее мать герцогиню Йоркскую Сару.

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