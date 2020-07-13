Герцогиня Кебриджская Кейт Миддлтон "отличилась" во время видеоконференции с теннисистом Энди Марреем

Об этом пишет Politeka.net.

В Великобритании уже должен был подходить к концу Уимблдонский турнир, но китайский вирус перечеркнул все планы.

Поэтому поднять всем настроение решила Кейт Миддлтон, которая вышла на связь в сети.

Герцогиня связалась с легендарным теннисистом Энди Марреем и для видеотрансляции она выбрала зеленое платье приталенного фасона от HVN.

Появление легенды британского тенниса Энди Маррея стало настоящим сюрпризом для других собеседников герцогини, ради которых изначально и затевалась эта видеоконференция.

Речь об учениках начальной школы в районе Митчам, с которыми герцогиня Кембриджская обсудила с ними все сложности обучения во период пандемии китайского вируса.

"А сейчас к нам присоединится кое-кто очень важный: он с радостью с вами поговорит и поделится парочкой советов по поводу тенниса. Я дам вам несколько подсказок. Он играет за Великобританию, он двукратный Олимпийский чемпион и бывшая Первая ракетка.. и так, кто же это?", - решила заинтриговать Кейт Миддлтон детей.

Сам же теннисист с радостью ответил на вопросы учеников и рассказал, как поддерживал свою форму на карантине.

"Я начал часто ездить на велосипеде, а ведь я никогда раньше этого не делал. Крайне важно оставаться в эти дни активным - это улучшает работу мозга и повышает настроение", - откровенно признался известный спортсмен.

Британским школьникам явно не было скучно слушать Энди Маррея, который признался, что главный секрет успеха в этом виде спорта кроется в получении удовольствия от процесса.

"Очень жаль, что мы пропускаем Уимблдон. Я очень скучаю по путешествиям, по встречам с друзьями. Я несколько месяцев не видел отца с матерью и надеюсь в скором времени это исправить. В будущем я определенно постараюсь проводить побольше времени с родными и близкими, когда у меня появится такая возможность", - добавил известный британский теннисист во время видеоконференции.

"И я очень надеюсь, что это время уже не за горами", - согласилась с ним Кейт Миддлтон, устроившая "откровенности" на карантине с детьми.

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