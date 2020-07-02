Кейт Миддлтон и принц Уильям всерьез задумываются над будущим своего наследника Джорджа

Об этом пишет таблоид Cosmopolitan.

Принцу Джорджу скоро исполнится семь лет, поэтому его родители уже задумываются о его дальнейшем обучении.

Следующей осенью, когда наследнику престола исполнится восем, его, согласно традиции Букингемского дворца, должны отправить в школу-интернат.

Не исключено, что принц Джордж пойдет по стопам своих родственников и будет учиться в школе-интернате Ludgrove в Беркшире. Но королевский эксперт Ингрид Сьюард утверждает, что это решение герцоги Кембриджские будут взвешивать "очень тщательно".

"Я думаю, что им не нужно будет торопиться с решением. Я сомневаюсь, что королевским особам нужно будет вставать в какие-то очереди. Кейт и Уильям — современные родители, и они будут очень тщательно взвешивать свое решение. Я думаю, они подождут, чтобы посмотреть, как у их детей развиваются личности, и примут во внимание тот факт, будут ли они счастливы жить вдали от дома. Пережив ужасную травму в собственном детстве, Уильям уделяет большое внимание психическому здоровью своих детей", - предположила королевский эксперт.



Стоит напомнить, что дети герцогов Кембриджских Джордж и Шарлотта являются учениками столичной школы Thomas's Battersea. В ней дети могут учиться до 13 лет.

"Мы привыкли видеть, как члены королевской семьи в наши дни часто нарушают традиции, так что, если Кейт и Уильям сделают все по-своему, это не будет слишком большим потрясением. Я думаю, что мнение Уильяма и Кейт будет таким: если дети счастливы в своей школе, они не будут ничего менять. Но, если бы я была Кейт, я бы чувствовала себя в большей безопасности, если бы Джордж как наследник престола отправился в интернат. Там у него будет больше свободы, и он будет защищен от любых внешних опасностей", - подытожила Сьюард, комментируя возможный переезд принца Джорджа в школу-интернат.



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