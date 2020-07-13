Популярна українська співачка і колишня солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко поділилася архівними фото, на яких позує без одягу

Зірка, яка виступає зараз під творчим псевдонімом DJ NANA, поділилася архівними кадрами в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, красуня вирішила нагадати про свої найгарячіші знімки за 2016 рік. Вона поділилася фотографіями, на яких позувала без одягу. Так, на одному зі знімків Кумейко стоїть в пов'язці на голові і окулярах, при цьому, крім цього на ній немає нічого. Співачка «скромно» прикриває груди руками.

Ще на одному фото зірка лежить на кухонних тумбах, наповнюючи чайник водою з-під крана. При цьому родзинки кадру додає той факт, що з одягу на ній – тільки мікроскопічні трусики.

Кумейко також зауважила, що в той час дуже любила фрукти. На підтвердження вона поділилася фотографією, на якій вона позує перед дзеркалом абсолютно голою, прикриваючи свої найпікантніші місця динею і кавуном. На ще одному знімку Кумейко прикрила оголені груди стікером у вигляді яблука. Також вона поділилася колажем зі своїми фотографіями, де вона прикриває свою голу п'яту точку половинками грейпфрута.

«Ха! В 16 я взагалі була по фруктам…А ще я була блондинкою і шикарно готувала чай», - підписала кадри зірка.

Шанувальники не змогли залишити коментарів під фото, так як вони були опубліковані в Сторіз.

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