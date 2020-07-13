Державний ПриватБанк попередив українців про появу нової послуги

Про це пише офіційний портал Приватбанку, передає Politeka.net.

Йдеться про послугу FacePay24, яка полегшить проведення транзакцій.

Іншими словами, українці зможуть розплачуватися за товари у магазині лише одним поглядом. Послуга FacePay24 вже запущена у співпраці з МПС Visa, і нею можна скористатися в популярних супермаркетах.

Для оплати FacePay24 підключеного до системи покупцеві досить глянути у встановлену на касі камеру. Вводити ПІН-код, показувати касиру банківську картку та телефон більше не потрібно – тепер система буде автоматично списувати необхідну суму з банківського рахунку.

Щоб активувати послугу клієнту Приватбанку потрібно:

Завантажити останню версію «Приват24». Знайти в налаштуваннях FacePay24 і включити її. Зробити 3 селфі. Вибрати карту «Віза». Зберегти дані і селфі в особистому кабінеті.

Послуга FacePay24 працює за допомогою технології розпізнавання осіб Amazon Recognition, тому яскравий макіяж, нова зачіска, борода і навіть пом'яте обличчя не позначаться на роботі сучасного сервісу.

Нова послуга від Приватбанку також нагадає клиентамо щодо геолокаціі, історії транзакцій і т. п. Пінкод потрібно буде вводити лише у тому випадку, якщо витрачена на придбання сума виявиться вище встановленого ліміту на оплату товарів.

"FacePay24 впізнає вас в будь-якому образі", - додали в Приватбанку, представляючи послугу.

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